ВККС рассмотрит вопрос о лишении статуса экс-председателя Краснодарского крайсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 27 ноября рассмотрит вопрос о прекращении отставки экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщается на сайте ВККС.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Основанием для постановки вопроса стали положения закона о статусе судей, которые предусматривают прекращение отставки судьи в связи с выявлением нарушений, допущенных им при исполнении полномочий, занятия деятельностью, несовместимой с высоким статусом, либо существенного нарушения кодекса судейской этики, порочащего честь и достоинство судьи. С прекращением отставки судья лишается не только гарантии личной неприкосновенности, но и пожизненного денежного содержания и льгот, на которые может рассчитывать в силу статуса.

Александр Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 года. В 2019-м, по достижении предельного для судьи 70-летнего возраста, он ушел в отставку. Попытки продолжить работу в кассационной системе, где такие ограничения отсутствуют, не увенчались успехом.

В августе 2025 года Красногорский городской суд Московской области удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии у Александра Чернова и соответчиков в пользу государства имущества и активов на сумму 13 млрд руб. Проверка соблюдения судьей антикоррупционных норм была инициирована генеральным прокурором Игорем Красновым, который в сентябре возглавил Верховный суд.

Анастасия Корня