Тот же профиль, только «в цифре»

У россиян появятся социальные рейтинги, которые подготовят банки, сообщила инвестсоветник ЦБ Юлия Кузнецова. Списки будут включать данные по налоговой дисциплине, покупкам, которые создадут модель потребительского поведения, и наличию статусов, связанных с повышенными рисками, пишет «Газета.ру». По мнению регулятора, это необходимо, чтобы быстрее идентифицировать жертв мошенников, а также вычислять самих злоумышленников.

Сейчас у каждого банка есть своя система оценки рисков и антифрод-системы, напомнил заместитель председателя правления Цифра-банка Сергей Зорин: «Буквально несколько дней назад стало известно о том, что в России начинается контроль по дополнительному параметру переводов, в том числе самим себе. И дальше возникает вопрос: а как каждый конкретный банк станет определять, человек находится в зоне риска, или он действительно собирает средства, потому что нужно выполнить какую-то легальную операцию? В принципе, сейчас многие организации уже формируют некоторые риск-модели, проводят скоринг. Системы фрод-мониторинга в банках настроены с учетом ряда параметров, в том числе типовых операций, региона использования карты, номера телефона, периодичности трансакций. Даже иногда учитываются и время, и другие аспекты. Но когда к нам приходит новый клиент, мы не знаем, что обычно происходит и что это за человек. Назревает инициатива обеспечить обмен этой информацией по аналогии с кредитными историями, списками мошенников, информацией о номерах, которые были засвечены в каких-то недобросовестных операциях.

Это в перспективе должно привести к тому, что данный профиль будет максимально стандартизирован и доступен на самом раннем этапе знакомства банка с клиентом.

То есть это позволит создавать меньше проблем добросовестным гражданам, меньше операций будет приостановлено. Злоумышленники также попадут в данную оценку и будут своевременно заблокированы».

Вместе с тем проблема безопасности хранения и передачи такой информации пока не решена, подчеркнула директор по стратегическим проектам Ассоциации больших данных Ирина Левова: «Вопросов сейчас, как мне кажется, открытых два: будет ли у третьих лиц доступ к этим сведениям, и где они будут размещаться? На них ответа пока нет. Если будет доступ у третьих лиц к данным, то это, наверное, не очень экономически целесообразно. Банк обычно составляет такой профиль в своих интересах, для того чтобы оптимизировать клиентский путь, предложить более выгодные условия кредита, не предложить таких займов, которые граждане не выплатят и так далее. Эти данные необходимы фактически для оценки платежеспособности клиента. Если обмен такими сведениями станет происходить, например, на стороне Центрального банка, то, может быть, это и неплохо. Наверное, можно обеспечить безопасность, у них достаточно серьезная защита каналов и всего остального».

Когда система будет внедрена, добросовестные граждане могут лишь столкнуться с небольшой задержкой при крупных оплатах и переводах, считают авторы идеи. При этом количество параметров и история на каждого клиента финансовой организации будет только расти, и надзор позволит предотвращать мошеннические действия в режиме реального времени.

Юлия Савина