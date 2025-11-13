Сам себе «переводчик»

В Центробанке разъяснили, как будут проверять крупные переводы по системе быстрых платежей. Это коснется исключительно сумм от 200 тыс. руб., отправленных самому себе. Как пояснил ЦБ, на особый контроль банки возьмут случаи, когда после перевода денег себе, клиент попытается перечислить крупные суммы «новому» лицу. То есть человеку, которому в течение полугода он ничего не переводил. Банки обяжут проверить, нет ли здесь влияния мошенников. Впрочем, некоторые эксперты считают, что у этой меры совсем другие задачи. А с преступниками можно бороться эффективнее иными способами. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Преступникам легче похитить деньги с одного счета, поэтому они убеждают жертву переводить крупные суммы по СБП из нескольких банков в один. По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, это распространенная сейчас схема кражи денег. И Банк России планирует включить ее в перечень мошеннических операции.

Но, как пояснил регулятор, таковыми станут не сами переводы крупных сумм между своими счетами, а именно последующая трансакция по СБП от 200 тыс. руб. третьему лицу, которому клиент ничего не переводил в течение полугода. Таким образом регулятор уточняет некоторые уже работающие критерии, пояснил эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбянцев: «Такие трансакции и ранее попадали в объектив систем мониторинга банков. И если операции не были типичными для клиента, их идентифицировали как подозрительные. Но понятие типичности достаточно неопределенное.

Сейчас Центральный банк конкретизирует требования».

В перечне признаков мошеннических операций ЦБ шесть пунктов. Последняя редакция, которая вступила в силу с 1 сентября 2025 года, пополнилась переводом от 200 тыс. руб. на счет клиента незадолго до запроса на выдачу наличных. Но список не обновлялся около года, за это время преступники научились новым способам обмана, отмечал Вадим Уваров из ЦБ. Поэтому критерии дополнят. И часть новых признаков, по его словам, будет аналогична тем, что вступили в силу осенью.

Дополнительные проверки транзакций по СБП принципиально работу банков не изменят, считает заместитель председателя правления Цифра-банка Сергей Зорин: «Нас в первую очередь интересуют расходные операции, потому что после них клиент теряет возможность управлять деньгами. Поступление от себя себе банк не заблокирует. Этот параметр будет учитываться как дополнительный при определении предпосылок к мошенничеству или это нормальная операция. Далее вступает в силу анализ того, куда и как пойдут эти средства. Мы будем это расценивать как возможное мошенничество в случае, если получатели новые».

Независимый аналитик финансового рынка Андрей Бархота видит и другое объяснение новым мерам. Он также считает, что с особой внимательностью будут проверяться и переводы между своими счетами: «Переводить себе по номеру телефона без комиссии можно до 50 млн руб. Перевод на счет другого человека по номеру телефона в месяц без комиссии — до 100 тыс. руб. Противоречие очевидно. У человека есть какой-то накопительный счет в банке, например, на 5 млн руб.. Он может в один клик перевести деньги в другой банк. Для банков это неустойчивый пассив. Такая резкая ротация вредит ликвидности в секторе и самим банкам.

Если бы Банк России действительно хотел бороться с мошенниками в части переводов самому себе, он бы просто снизил лимит. Но этого не произошло, зато вероятность блокировки повысилась».

Расширенный перечень признаков мошенничества ЦБ обещал опубликовать в ближайшее время. Его также пополнят такими действиями, как смена мобильного номера для входа в интернет-банк. Или сведения от оператора, что клиент использует «нетипичный интернет-провайдер». Кроме того, регулятор хочет обязать банки возвращать деньги клиенту при взломе его мобильного приложения. Подробно эта мера будет обсуждаться в 2026 году.

Екатерина Вихарева, Светлана Белова