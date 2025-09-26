В Тюмени проведут Фестиваль трудовых династий

Первый Фестиваль трудовых династий проведут в Тюмени 14 ноября, объявил в своем Telegram-канале полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога. Этот проект станет новым для Урала.

Он рассказал, что фестиваль решили провести в знак благодарности семьям строителей Урала за верность профессии, передачу опыта и ценностей следующим поколениям. «Урал — это промышленный каркас нашей Родины. Над его созданием долгие годы трудились тысячи талантливых, умелых и преданных своему делу специалистов. За это время в регионах УрФО сформировались многочисленные династии — признак устойчивой и стабильной работы на благо России»,— сказал он.

На фестивале будут представлены номинации «Преемственность поколений», «Профессиональная мудрость», «Династия-легенда», «Энергия поколений», «Золотой фонд» и «Кузница кадров».

Напомним, на совете с главами регионов УрФО Артем Жога предложил сделать фестиваль в честь трудовых династий ежегодным мероприятием.

Ирина Пичурина