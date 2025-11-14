Экс-начальник управления Генпрокуратуры Кунев переходит в Верховный суд

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 25 ноября рассмотрит заявление бывшего начальника информационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Дениса Кунева о рекомендации на должность судьи судебной коллегии Верховного суда (ВС) по гражданским делам, следует из повестки предстоящего заседания ВККС.

Конкурс на должность был объявлен 8 октября. Указ об освобождении от должностей руководителей нескольких ключевых управлений Генеральной прокуратуры, как ранее сообщал «Ъ», президент Владимир Путин подписал на прошлой неделе. В их числе оказался и Денис Кунев.

Господин Кунев является кандидатом юридических наук (посвятил диссертацию вопросам противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения) и почетным работником Следственного комитета России. Работал в международных антикоррупционных организациях, читает лекции студентам, магистрантам и слушателям МГИМО МИД России, РУДН, МГЮУ имени О. Е. Кутафина.

Как выяснил «Ъ», на работу в ВС также переходят заместитель генерального прокурора Геннадий Лопатин и старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис.

