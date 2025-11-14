Неизвестные сделали подкоп в трамвайный парк на Стачек и разрисовали трамвай

В ночь на 12 ноября сотрудники охраны при обходе территории трамвайного парка на проспекте Стачек обнаружили разрисованный вагон, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Неподалеку был обнаружен подкоп, с помощью которого злоумышленники попали на территорию.

Материальный ущерб от действий вандалов оценили в 47,8 тыс. рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Сейчас полиция ищет авторов «нелегальной живописи».

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что вандалы досрочно завершили работу экомаршрута в выборгском парке «Монрепо», сломав деревянные перила.

Андрей Маркелов