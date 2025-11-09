Вандалы досрочно завершили работу экомаршрута в выборгском парке «Монрепо»

Экомаршрут в знаменитом парке «Монрепо» города Выборга досрочно закрывают с 10 ноября из-за акта вандализма. Об этом говорится на официальной странице музея-заповедника. Неизвестные посетители сломали деревянные перила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия деяний вандалов, которые сломали перила на экотропе в парке Монрепо

Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо» Последствия деяний вандалов, которые сломали перила на экотропе в парке Монрепо

Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

Сотрудники музея подчеркнули, что злоумышленники проявили неуважение к другим посетителям, труду сотрудников музея-заповедника и создателям экотропы. По их словам, незадолго до инцидента вандалы уничтожили перила у Хижины отшельника и «сломали» информационный стенд.

В комментариях к посту мнения жителей Петербурга и Ленобласти разделились. Одни считают, что можно было установить перила покрепче и повыше, другие предлагают ввести систему штрафов за порчу имущества музея-заповедника.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что несовершеннолетний вандал нанес свастику на одно из зданий Апраксина двора. Юноша стал фигурантом дела об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

Андрей Маркелов