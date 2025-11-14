Волонтеры вытащили застрявшего кота из щели на набережной канала Грибоедова

В центре Петербурга успешно завершилась многодневная операция по спасению кота, застрявшего в щели конструкций на набережной канала Грибоедова. О завершении спасательных мероприятий и вызволении животного из плена 14 ноября сообщили волонтеры службы «Кошкиспас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба «Кошкиспас» Фото: Служба «Кошкиспас»

«Сегодня в 03.40, несмотря на самую отвратительную погоду, кот был пойман силами замечательного Алексея Тужикова, известного многим отловщика. Хотим поблагодарить ПСС СПб за оперативное реагирование по заявке, сотрудников полиции за бдительность, а также "Мостотрест" за терпение и понимание»,— говорится в Telegram-канале службы.

В настоящий момент заявка на заделывание щели принята в работу СПб ГБУ «Мостотрест», уточняется в сообщении.

Информация о застрявшем на набережной канала Грибоедова коте поступила волонтерам еще 7 ноября. Спасателям долго не удавалось найти испуганное животное, потому что оно пряталось в узких полостях под плитами. Обнаружить кота удалось лишь поздно вечером 12 ноября. Для его спасения пришлось расширять щель между плитами набережной.

Подробнее о подобных случаях спасения питомцев читайте в интервью с руководителем «Кошкиспас» Татьяной Скородумовой, которое она дала «Ъ Северо-Запад».

Андрей Цедрик