«Всем не помочь, но к кому-то можно успеть»

3 августа в Санкт-Петербурге завершилась операция по спасению кота, застрявшего в набережной реки Фонтанки. Волонтеры службы «Кошкиспас» в течение недели из дыры в граните пытались достать Орфея, которого обнаружили сотрудники Музея Бродского. За судьбой животного следили горожане, журналисты и блогеры. Корреспондент «Ъ-СПб» Полина Пучкова поговорила с руководителем «Кошкиспас» Татьяной Скородумовой о безвозмездной работе сотрудников службы, сложностях этого случая и принципах безопасности для хозяев питомцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руководитель службы «Кошкиспас» Татьяна Скородумова Фото: Кошкиспас Волонтеры службы «Кошкиспас». Операция по спасению кота, застрявшего в набережной реки Фонтанки Фото: Кошкиспас Волонтеры службы «Кошкиспас». Операция по спасению кота, застрявшего в набережной реки Фонтанки Фото: Кошкиспас Следующая фотография 1 / 3 Руководитель службы «Кошкиспас» Татьяна Скородумова Фото: Кошкиспас Волонтеры службы «Кошкиспас». Операция по спасению кота, застрявшего в набережной реки Фонтанки Фото: Кошкиспас Волонтеры службы «Кошкиспас». Операция по спасению кота, застрявшего в набережной реки Фонтанки Фото: Кошкиспас

— Расскажите про «Кошкиспас», как служба образовалась?

— «Кошкиспас» — это одно из направлений деятельности поисково-спасательного отряда «Экстремум». В этом сентябре службе исполнится уже 16 лет. Это все добровольные спасатели, которые, помимо основной работы, тратят время на помощь животным. Однажды нам поступила заявка о котике на дереве, который не мог спуститься. Спустя три дня его удачно сняли, и постепенно к нам стали поступать такие обращения. И было принято решение создать направление помощи животным.

— Как я понимаю, вы спасаете не только кошек.

— Мы занимаемся почти всеми, кроме крупных животных вроде лосей, кабанов. Хотя бывает, конечно, и такое, но крайне редко. Бывают лисы, енотовидные собаки, барсуки, хищные птицы.

— Но чаще всего это все-таки кошки?

— Да. Подавляющее количество — кошки. Потом разнообразные птицы и собаки.

— Сколько сейчас человек примерно работает в команде?

— У нас есть ядро активистов, которые выезжают на вызовы очень часто. Это 10–15 человек. Есть те, кто подключается по мере возможностей. Человек 30, наверное, наберется в сумме.

— А кто сможет стать спасателем?

— К нам в службу может прийти совершенно любой человек, который любит животных и которому не все равно. Все даже самые сложные обучения проходят у нас: мы обучаем, как работать и на деревьях, и с вентиляциями, и на воде, и на льду. Если человек хочет этим заниматься, то препятствий нет.

— Это опасные виды работы?

— Вся наша служба построена на том, что мы беремся за работы, которые представляют опасность для здоровья и жизни людей, если у них нет соответствующего снаряжения и навыков. Это работа на высоте, водно-ледовые работы, где нужны гидрокостюмы. Мы обучаем, тренируем волонтеров, а когда человек показывает, что он готов, мы оформляем ему наш внутренний допуск на такие работы. Тогда он уже выезжает полноценно на самостоятельное проведение работы.

— Как обычно проходит работа над заявкой?

— Обычно нашему координатору звонят по телефону, который размещен во всех наших соцсетях. Он задает все вопросы, чтобы понять, наша это заявка или она пойдет в отказ. Потому что мы занимаемся вполне определенными случаями. Когда координатор понимает, что это, например, котик на дереве или птичка попала в вентиляцию, мы понимаем, что для спасения нужны специализированные работы. Тогда координатор делает рассылку по спасателям и формирует группу на выезд из тех, кто отозвался. Эти спасатели едут и проводят работы, потом отчитываются, как все прошло.

— А на какие вызовы вы не будете выезжать?

— У нас везде написано, что мы не занимаемся отловом животных, зоозащитой, поиском животных, транспортировкой и лечением.

— А после того, как котика спасают, кто его забирает? Наверняка бывает такое, что люди позвонили, сообщили о случае, но не могут себе забрать.

— Где-то 40% случаев касается домашних животных. К нам обращаются хозяева, тут вопросов не возникает, они возвращаются владельцам. Но бывает такое, когда домашний кот теряется, а хозяев мы не знаем. Таких животных мы не выпускаем, потому что у них большой шанс просто пропасть на улице. Мы либо обращаемся к каким-то дружественным приютам с просьбой о передержке, пока ищут хозяев, либо эти животные отправляются к спасателям на передержку. Но последний вариант самый нежелательный, потому что у нас у всех уже своих животных много.

— Ваши услуги бесплатны?

— Да, наша служба абсолютно бесплатна. Нам можно помочь, как и любой некоммерческой организации. Мы всегда рады, если нас как-то нас поддерживают, но для заявителей все бесплатно.

— А если говорить не про донаты, есть какая-то поддержка от города?

— Нет, город нам финансово не помогает. Мы существуем на свои собственные членские взносы, свои вложения, донаты от неравнодушных людей. Это, конечно, очень сильно помогает, потому что нам приходится обновлять снаряжение, покупать топливо, оплачивать связь. Это все требует приличных затрат.

— Сможете сказать, сколько примерно стоит выезд на место?

— Мы как-то пробовали сделать такие подсчеты, но у нас это не получилось. Снаряжение мы покупаем нечасто. А главная трата — это бензин, потому что мы выезжаем не только по Санкт-Петербургу, но и по всей Ленобласти. Все остальные траты на фоне бензина нивелируются. А рассчитать амортизацию, честно говоря, невозможно.

— Часто бывают случаи, когда в СМИ и в соцсетях расходятся ваши «операции», как в случае с котиком на Фонтанке?

— Это происходит регулярно. Бывают, конечно, такие внезапно выдающиеся истории, как эта.

— Это вам помогает в распространении информации об организации? Возможно, после этого донаты активнее приходят?

— Безусловно, это помогает. В первую очередь тем, что о службе узнают больше людей, а значит, теперь они знают, куда можно обратиться в случае чего. Это основное, потому что мы можем оказать помощь большему числу животных. Донаты уже совершенно вторичны, потому что на них невозможно влиять.

— А этот случай с котиком на Фонтанке был сложный?

— У нас были похожие случаи, когда животные падали в канал и забирались в дренажные водосточные трубы. Они были похожи, но имели более простые условия. Этот случай пока единичный. Я надеюсь, он таким и останется. Сложность состояла в том, что кот находился именно в самом теле набережной, там сложный рельеф. Мы сильно очень зависели от уровня воды, потому что были дни, когда отверстие, из которого мы доставали кота, было полностью скрыто под водой и доступа к нему не было вообще.

— В какое время года вызовов больше всего?

— Вызовы приходят круглогодично. Июль вышел рекордным по количеству обращений. С наступлением теплого времени начинается нарастание заявок, потому что люди открывают окна, начинают гулять с животными. Соответственно, происходит больше несчастных случаев. К зиме поступает другой тип заявок. Тогда птицы начинают примерзать ко льду. Коты на него тоже падают, и надо их доставать. Спасение животных из вентиляций у нас происходит круглогодично. То есть работа не прекращается ни на день.

— А сколько заявок вам поступило в последнее время?

— За июль мы приняли 170 профильных заявок. За июнь — около 130. Отказов у нас за это время было около полутысячи. Кому поступает отказ, мы советуем, куда можно обратиться за помощью.

— Вы как-то взаимодействуете с МЧС?

— Они прекрасно про нас знают и дают наш контакт, когда слышат про какие-то проблемы с животными. Бывают случаи, когда мы физически не можем справиться с заявкой. Например, очень тонкое дерево и нам туда ну никак не залезть, это опасно. Тогда мы тоже просим у них какой-то помощи, они стараются помогать по возможности.

— Давайте представим, что человек идет по улице и видит, что кошка попала в ситуацию, когда ее нужно спасать. Можно ли попытаться сделать это самим или лучше все-таки вызвать специалистов, чтобы не навредить?

— Если человек видит кошку на дереве, то, конечно, лучше обращаться к специалистам и не рисковать своим здоровьем. Мы периодически встречаем новости, что человек полез, упал, погиб. Аналогично с выходом на лед. Любые работы на высоте или в воде стоит оставлять специалистам. А если человек видит сбитую кошку, то он может отвезти ее в ветклинику и заняться ее судьбой.

— Не все спасения бывают удачными, к сожалению. Как морально переживают это спасатели?

— Один из принципов спасателей — всем не помочь, но к кому-то можно успеть. По моральному состоянию спасателей такие случаи всегда бьют, но что делать…

— Что посоветуете владельцам домашних животных, чтобы избежать случаев, когда стоит вызывать вашу службу?

— Обязательно нужно думать о безопасности своих питомцев. Не носить кошек на прогулки. Особенность анатомии кошек — у них нет ключиц. Из шлеек кошки очень легко выбираются. Риск потерять животное настолько велик, что не стоит следовать моде прогулок с животными. Нужно обязательно обезопасить свое жилище. Поставить решетки-«антикошки», которые не позволят коту выпасть из окна или застрять в стеклопакете. Тогда окно можно будет не открывать на проветривание, образуя острый угол, в котором они застревают, а просто открывать его настежь — кот будет дышать свежим воздухом, как и хозяева. Обязательно закрыть все выходы в вентиляцию, технические люки в ванных, туалетах, куда тоже постоянно забираются животные.