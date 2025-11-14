Джон Фернер станет новым гендиректором Walmart

Совет директоров крупнейшего ритейлера США Walmart Inc. утвердил руководителя американского подразделения Джона Фернера на пост президента и главного исполнительного директора всей компании. Об этом сообщается в ее пресс-релизе.

Господин Фернер вступит в новую должность 1 февраля 2026 года, сменив Дага Макмиллона. Последний сохранит место в совете директоров до июня того же года и будет консультировать преемника до конца 2027 финансового года.

«Джон Фернер — именно тот лидер, который сможет провести Walmart в новый этап роста и трансформации», — заявил председатель совета директоров Walmart Inc. Грег Пеннер.

Джон Фернер — президент и гендиректор Walmart U.S., отвечающий за стратегию и работу сети из более чем 4,6 тыс. магазинов и цифровых сервисов с 1,5 млн сотрудников. Ранее он возглавлял Sam’s Club U.S., обеспечив 11 кварталов роста продаж, а свою карьеру в Walmart начал в 1993 году как почасовой сотрудник. Walmart — одна из крупнейших мировых розничных сетей, основанная в 1962 году Сэмом Уолтоном в Арканзасе.