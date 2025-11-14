В Махачкале пресекли незаконное отчуждение 100 квадратных метров земли

Власти Махачкалы при содействии ФСБ пресекли незаконное отчуждение около 100 тыс. кв. м. земли. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы республики.

Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил иск об аннулировании сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и лишении права владения участком под производственной базой в районе поселка Новый Хушет, кадастровая стоимость которого превышает 70 млн руб.

«Земельный участок был поставлен на государственный кадастровый учёт на основании постановления главы администрации г. Махачкалы от 15 января 1998 года «Об отводе гражданину земельного участка под производственную базу в районе п. Н. Хушет». Судом установлено, что указанное постановление является поддельным и не относится к числу официально издававшихся документов», — говорится в сообщении администрации города.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Константин Соловьев