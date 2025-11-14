В Ярославле стартовала реставрация церкви Петра и Павла

В Ярославле началась реставрация церкви Петра и Павла в Петропавловском парке. Об этом сообщили в правительстве области.

Контракт на работы заключен с местной художественной мастерской «Реставратор». Подрядчик за 315 млн руб. восстановит внешний облик храма и воссоздаст внутреннее убранство, в том числе иконостас верхнего храма с золочением и латунное паникадило по архивным фотографиям, укрепит конструкции и заменит инженерные системы.

«Все работы планируем завершить к маю 2027 года»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Одновременно с этим в Петропавловском парке ведется благоустройство. Проектом работ запланированы устройство пешеходных дорожек, подсветка руинированных памятников архитектуры, установка копий скульптур из Летнего сада в Санкт-Петербурге, а также беседки.

Алла Чижова