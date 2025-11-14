Мужичок с локоток

Один из сильнейших футболистов XXI века Криштиану Роналду, вероятно, пропустит начало чемпионата мира 2026 года. Ему грозит трехматчевая дисквалификация за удар локтем в спину Дары О’Ши в матче отборочного турнира против сборной Ирландии (0:2). За это нарушение португалец получил прямую красную карточку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Peter Morrison / AP Криштиану Роналду

Фото: Peter Morrison / AP

Криштиану Роналду может пропустить начало ближайшего чемпионата мира по футболу, который состоится летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сборная Португалии, имеющая, несмотря на поражение от ирландцев в четверг, отличные шансы на прямой выход на мировое первенство, вероятно, проведет без своего капитана первые два матча турнира.

Инцидент, который ставит под сомнение участие Роналду в стартовых встречах чемпионата мира, произошел как раз в выездном матче против сборной Ирландии. Он состоялся 13 ноября. В нем португальцы уступили менее статусной команде со счетом 0:2, пропустив оба гола до перерыва (их автором стал Трой Пэрротт). Наиболее обсуждаемым же стало событие в начале второго тайма: тот момент, когда Роналду получил прямую красную карточку.

Сборная Португалии пыталась переломить ход встречи (победа досрочно гарантировала бы ей участие в чемпионате мира), однако ничего в нападении не клеилось. В одной из атак Криштиану Роналду пытался открыться в штрафной соперника, но у него долго не получалось освободиться от опеки центрального защитника Дары О’Ши.

Лидер португальской команды не придумал ничего лучше, чем ударить назойливого оппонента локтем в спину. Тот упал на газон.

Шведский судья Гленн Нюберг тут же показал Роналду желтую карточку, а рассмотрев момент повторно на мониторе, арбитр решил удалить футболиста.

Криштиану Роналду покидал поле довольно долго. Сначала он повернулся к Даре О’Ши и жестом призвал его утереть слезы (так он, по всей видимости, утверждал, что соперник симулировал). Пантомима понравилась болельщикам, португальца начали передразнивать, и тогда он направил свой гнев в сторону трибун Aviva Stadium. Уходя, он саркастически аплодировал зрителям, а затем продемонстрировал им два поднятых вверх больших пальца.

Наконец, очутившись рядом со скамейками запасных, Роналду показал пальцем на главного тренера сборной Ирландии Хеймира Хадльгримссона, намекая, что именно 58-летний исландский специалист оказал решающее давление на судей своими высказываниями до игры. На одной из предматчевых пресс-конференций он заявил, что во время прошлой встречи противников, которая состоялась в Лиссабоне и завершилась минимальной — 1:0 — победой хозяев, «судья шел на поводу у Роналду» и португальской публики. Хадльгримссон также призвал Гленна Нюберга не поддаваться на уловки.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес вступился за своего капитана, обратив внимание на то, что для Роналду это первая красная карточка за 226 матчей в составе национальной команды.

Поведение О’Ши и Хадльгримссона ему тоже не понравилось.

При этом сам Хеймир Хадльгримссон обвинения, кажется, всерьез не воспринял. «Роналду похвалил меня за то, что я оказал давление на судью,— сказал наставник ирландской сборной.— Вот только это его действия привели к удалению, а не мои. Если только я не залез к нему в голову».

На данный момент известно, что Криштиану Роналду точно пропустит заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира (в нем португальцы 16 ноября примут сборную Армении). Однако правила FIFA предусматривают по меньшей мере трехматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение на поле (удары локтями входят в эту категорию нарушений). Товарищеские встречи в расчет не пойдут, поскольку дисквалификации FIFA распространяются только на официальные игры. А таковых у португальцев, скорее всего, не будет до чемпионата мира. Чтобы обеспечить себе прямой — без необходимости проводить стыковые матчи — выход на соревнование, им достаточно обыграть армянскую команду, замыкающую таблицу отборочной группы F и уже лишившуюся турнирной мотивации. А при ничьей в матче других конкурентов по квартету — венгров и ирландцев — с первого места португальцы не упадут, даже если армянам проиграют.

Роман Левищев