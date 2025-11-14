Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Мужичок с локоток

Роналду может пропустить старт чемпионата мира из-за грубого нарушения правил

Один из сильнейших футболистов XXI века Криштиану Роналду, вероятно, пропустит начало чемпионата мира 2026 года. Ему грозит трехматчевая дисквалификация за удар локтем в спину Дары О’Ши в матче отборочного турнира против сборной Ирландии (0:2). За это нарушение португалец получил прямую красную карточку.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Peter Morrison / AP

Криштиану Роналду

Фото: Peter Morrison / AP

Криштиану Роналду может пропустить начало ближайшего чемпионата мира по футболу, который состоится летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сборная Португалии, имеющая, несмотря на поражение от ирландцев в четверг, отличные шансы на прямой выход на мировое первенство, вероятно, проведет без своего капитана первые два матча турнира.

Инцидент, который ставит под сомнение участие Роналду в стартовых встречах чемпионата мира, произошел как раз в выездном матче против сборной Ирландии. Он состоялся 13 ноября. В нем португальцы уступили менее статусной команде со счетом 0:2, пропустив оба гола до перерыва (их автором стал Трой Пэрротт). Наиболее обсуждаемым же стало событие в начале второго тайма: тот момент, когда Роналду получил прямую красную карточку.

Сборная Португалии пыталась переломить ход встречи (победа досрочно гарантировала бы ей участие в чемпионате мира), однако ничего в нападении не клеилось. В одной из атак Криштиану Роналду пытался открыться в штрафной соперника, но у него долго не получалось освободиться от опеки центрального защитника Дары О’Ши.

Лидер португальской команды не придумал ничего лучше, чем ударить назойливого оппонента локтем в спину. Тот упал на газон.

Шведский судья Гленн Нюберг тут же показал Роналду желтую карточку, а рассмотрев момент повторно на мониторе, арбитр решил удалить футболиста.

Криштиану Роналду покидал поле довольно долго. Сначала он повернулся к Даре О’Ши и жестом призвал его утереть слезы (так он, по всей видимости, утверждал, что соперник симулировал). Пантомима понравилась болельщикам, португальца начали передразнивать, и тогда он направил свой гнев в сторону трибун Aviva Stadium. Уходя, он саркастически аплодировал зрителям, а затем продемонстрировал им два поднятых вверх больших пальца.

Наконец, очутившись рядом со скамейками запасных, Роналду показал пальцем на главного тренера сборной Ирландии Хеймира Хадльгримссона, намекая, что именно 58-летний исландский специалист оказал решающее давление на судей своими высказываниями до игры. На одной из предматчевых пресс-конференций он заявил, что во время прошлой встречи противников, которая состоялась в Лиссабоне и завершилась минимальной — 1:0 — победой хозяев, «судья шел на поводу у Роналду» и португальской публики. Хадльгримссон также призвал Гленна Нюберга не поддаваться на уловки.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес вступился за своего капитана, обратив внимание на то, что для Роналду это первая красная карточка за 226 матчей в составе национальной команды.

Поведение О’Ши и Хадльгримссона ему тоже не понравилось.

При этом сам Хеймир Хадльгримссон обвинения, кажется, всерьез не воспринял. «Роналду похвалил меня за то, что я оказал давление на судью,— сказал наставник ирландской сборной.— Вот только это его действия привели к удалению, а не мои. Если только я не залез к нему в голову».

На данный момент известно, что Криштиану Роналду точно пропустит заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира (в нем португальцы 16 ноября примут сборную Армении). Однако правила FIFA предусматривают по меньшей мере трехматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение на поле (удары локтями входят в эту категорию нарушений). Товарищеские встречи в расчет не пойдут, поскольку дисквалификации FIFA распространяются только на официальные игры. А таковых у португальцев, скорее всего, не будет до чемпионата мира. Чтобы обеспечить себе прямой — без необходимости проводить стыковые матчи — выход на соревнование, им достаточно обыграть армянскую команду, замыкающую таблицу отборочной группы F и уже лишившуюся турнирной мотивации. А при ничьей в матче других конкурентов по квартету — венгров и ирландцев — с первого места португальцы не упадут, даже если армянам проиграют.

Роман Левищев

Фотогалерея

Золотой мальчик Португалии

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

Фото: JOAO RELVAS / LUSA / Lusa / AFP

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста
На фото: на телешоу Herman SIC

Фото: Alfredo Rocha / WireImage

В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Фото: Darren Walsh / Action Images / Reuters

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

Фото: AP / Ivan Sekretarev

В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

Фото: AP / Matt Dunham

Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

Фото: Europa Press / Europa Press / Getty Images

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

Фото: Reuters / Sergio Perez

За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась

Фото: Fotonoticias / FilmMagic / Getty Images

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)
На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим

Фото: Pressefoto Ulmer \ ullstein bild \ Getty Images

Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год

Фото: Mark Thompson / Getty Images

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

Фото: Getty Images for Cristiano Ronaldo Legacy

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей
На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год

Фото: Reuters / Rafael Marchante

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

Фото: Daniele Badolato / Juventus FC / Getty Images

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»
В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

Фото: Reuters / Molly Darlington

С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей

Фото: Andreas Rentz / MTV 2019 / Getty Images for MTV

Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год

Фото: Laura Lezza / Getty Images

В 2020 году издание Forbes назвало Криштиану Роналду первым в истории футболистом — долларовым миллиардером

Фото: @cristiano

30 декабря 2022 года было объявлено о подписании контракта Криштиану Роналду с клубом из Саудовской Аравии «Ан-Наср». СМИ сообщали, что зарплата футболиста составила €200 млн в год

Фото: Al Nassr FC / Anadolu Agency / Getty Images

Вместе с клубом выиграл Кубок арабских чемпионов в сезоне 2023/2024

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Болельщики сборной Португалии с портретом Криштиану Роналду

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

