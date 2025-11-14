Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ФАС обжаловала исключение из реестра недобросовестных воронежского подрядчика

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области подало апелляционную жалобу на решение регионального арбитража, по которому включение в реестр недобросовестных поставщиков крупного местного строительного подрядчика АО «Коттедж-индустрия» было признано недействительным. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спорное решение было принято УФАС в начале июня из-за конкурса на строительство пристройки к СОШ № 1 в Верхней Хаве Верхнехавского района, который «Коттедж-индустрия» выиграла в мае этого года. Подрядчику необходимо было внести обеспечение исполнения контракта в 177,5 млн руб. либо получить банковскую гарантию на эту сумму. Однако компания этого не сделала и не подписала контракт.

Воронежское УФАС посчитало, что подрядчик «не проявил должной степени заботливости и осмотрительности» при подписании контракта и получении банковской гарантии. В компании же заявили, что не смогли подписать контракт, так как не располагали необходимой суммой для его обеспечения.

В середине октября воронежский арбитраж отменил решение о включении «Коттедж-индустрии» в реестр недобросовестных поставщиков. Суд посчитал, что обеспечение контракта не было внесено из-за не зависящих от подрядчика решений банков о выдаче гарантии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Строителей подвели банкиры».

Егор Якимов