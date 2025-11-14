Акции ЛУКОЙЛа растут на фоне новостей о возможной продаже зарубежных активов. В моменте они превысили отметку в 5 тыс. руб. за штуку, хотя до введения санкций США бумаги торговались выше 6 тыс. руб. Ранее американский Минфин заблокировал сделку компании с нефтетрейдером Gunvor. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее продолжением давления Вашингтона на Россию.

Согласно предварительной информации агентства Reuters, появился первый серьезный претендент на зарубежные активы ЛУКОЙЛа. Это американский инвестиционный фонд Carlyle Group. Структура эта знаменательна не только активами на сумму более чем $147 млрд. В свое время там исправно трудились 41-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший, его сын, он же 43-й президент США Джордж Буш-младший, бывший заместитель директора ЦРУ и министр обороны Франк Карлуччи, экс-государственный секретарь Джеймс Бейкер, а также экс-премьер Великобритании Джон Мейджор. Имена говорят сами за себя. Этакий симбиоз Республиканской партии и британских консерваторов. План Дональда Трампа был понятен изначально: он предпочитает сочетать большую политику с большой экономикой.

Общий смысл в том, чтобы забрать собственность российской компании под американскую юрисдикцию. Мало того, что это сулит большую прибыль, так еще и позволяет диктовать условия Европе, в частности, Румынии и Болгарии, которые напрямую зависят от двух НПЗ, там расположенных.

Понятно, что РФ не может быть в восторге от подобного развития событий. По факту получается, что все достижения крайне удачной экономической экспансии достаются главной недружественной стране и лидеру западного мира. Хотя вот только что казалось, что Москва и Вашингтон смогут разморозить отношения и даже стать партнерами. Но нет, похоже, в данный момент надеждам не суждено сбыться. При этом возможностей для маневра у Кремля немного: любую продажу «своим» структурам блокирует американский Минфин. Договориться будет очень непросто, но нельзя исключать, что позиция Вашингтона смягчится, если Россия уступит в украинском вопросе. Теоретически санкции могут и вовсе отменить, и проблема решится сама собой. Как бы то ни было, вопросы эти напрямую связаны, и политики здесь намного больше, нежели бизнеса. Впрочем, в истории с активами ЛУКОЙЛа покупатели могут предложить хорошую цену, а деньги никогда лишними не бывают.

Ну и, наконец, информация неофициальная, может быть, все сложится совсем по-другому, ничего продавать не понадобится, и Россия остается при своем. Прогнозы — дело неблагодарное, особенно когда это касается симбиоза бизнеса, экономики и политики. Но пока ситуация выглядит крайне сложной. Можно было бы понадеяться на изменчивость и непостоянство Трампа. Однако, когда дело касается больших денег, он позицию предпочитает не менять. Впрочем, этот вопрос тоже, может быть, и спорный.

Дмитрий Дризе