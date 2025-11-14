В Железнодорожном районе Екатеринбурга появится сквер героев СВО

В Екатеринбурге появится «Сквер героев СВО», а на домах ветеранов Великой Отечественной войны установят две мемориальные доски, сообщили в мэрии. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мемориальному комплексу на территории войсковой части 61207 присвоили название «Сквер героев СВО». Аллея была создана в 2024 году. Она включает памятник участнику специальной военной операции (СВО) и образцы военной техники и вооружения.

Комиссия одобрила установку двух мемориальных досок: на фасаде здания по улице Луначарского, 210а, табличка увековечит память ветерана Великой Отечественной войны Рувима Куренца. Господин Куренец был узником гетто в Дисне и первым почетным работником УОМЗ. На доме по улице Верх-Исетский бульвар,18 установят мемориальную доску главному врачу СОКБ №1 и ветерану Великой Отечественной войны Виктору Костенецкому.

По решению комиссии три остановки «Леруа Мерлен» будут переименованы в «переулок Базовый». Две остановки на строящемся участке улицы Академика Вавилова,4 (от Академика Парина до Академика Ландау), получат название «Улица Академика Вавилова». Остановки на территории бульвара Золотистого(от улицы Любви до бульвара Вдохновения) будут носить имя «Губернаторский лицей».

Ранее «Ъ-Урал» писал, что комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга «после бурных дебатов» с инициаторами установки бюста Иосифа Сталина в городе сняла вопрос с рассмотрения.

Полина Бабинцева