Водоснабжение в Волхове отключено из-за повреждения водопровода

Водоснабжение в городе Волхов Ленинградской области нарушено из-за повреждения водопровода. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе администрации региона.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Работы обещают завершить к вечеру сегодняшнего дня. Тем, кому необходим подвоз воды, чиновники рекомендуют обращаться в диспетчерскую службу Леноблводоканала.

Водопровод был поврежден во время работ на водоочистных сооружениях города, уточняется в пресс-релизе. Реконструкция системы водоснабжения Волхова стартовала в 2024 году. В 2025–2027 годах на нее планируют потратить около 6,8 млрд рублей.

Артемий Чулков