Липецкие аграрии произвели 500 тысяч тонн сахара

Сахарные заводы Липецкой области произвели 500 тыс. т сахара, переработав 3,8 млн т сахарной свеклы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприятия региона ежедневно перерабатывают 45 тыс. т свеклы и производят около 7 тыс. т сахара. В минсельхозе добавили, что аграрии стремятся достичь следующей цели — 5 млн т переработанной свеклы.

«Благодаря господдержке, эффективной работе аграриев, внедрению новых технологий Липецкой области удается укреплять свои позиции как одного из ключевых аграрных субъектов страны и вносить весомый вклад в продовольственную безопасность России»,— подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В сентябре сообщалось, что аграрии Липецкой области собрали 1,2 млн т сахарной свеклы, убрав 24 тыс. га посевов. Тогда отмечалось, что общая площадь пашни в регионе, занятая этой культурой, достигает 118,7 тыс. га.

Егор Якимов