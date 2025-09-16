Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн сахарной свеклы

1,2 млн т сахарной свеклы получили аграрии Липецкой области, убрав 24 тыс. га посевов: общая площадь пашни, занятая этой культурой, достигает 118,7 тыс. га. Средняя урожайность сладкого корнеплода составляет 426 ц с га — это на 19,5% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уборка сахарной свеклы идет в 16 районах и округах Липецкой области. Урожай поступает на все шесть сахарных заводов региона, которые суммарно могут перерабатывать больше 45 тыс. т свеклы в сутки и производить около 7 тыс. т сахара. На сегодняшний день производство продукта составило 125 тыс. т — в качестве сырья используется и свекла, выращенная в соседних с Липецкой областью регионах.

«По производству сахара Липецкая область входит в топ-3 в стране. Из четырех крупнейших сахзаводов России два находятся у нас в регионе»,— подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Юрий Голубь