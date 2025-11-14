Липецкие промышленники получили 505 млн рублей льготных займов

К началу ноября предприятия Липецкой области получили от регионального фонда развития промышленности 505,7 млн руб. льготных займов. Об этом сообщили в облправительстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Промышленники также получили значительную господдержку на модернизацию оборудования. По данным облправительства, таким образом было компенсировано до 50% затрат. При этом максимальная сумма компенсации для одного предприятия составила 20 млн руб. Отмечается, что мерой поддержки воспользовались три местные компании.

«Меры поддержки предпринимателей Липецкой области позволяют снизить финансовую нагрузку и ускорить процесс технического перевооружения предприятий региона»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В августе сообщалось, что субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в Липецкой области получили более 180 льготных займов на общую сумму 400 млн руб.

Егор Якимов