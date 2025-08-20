Липецкий малый бизнес получил льготные займы на 400 млн рублей

За семь месяцев 2025 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в Липецкой области получили более 180 льготных займов на общую сумму 400 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Льготная ставка начинается от 5% годовых

Финансирование предоставляется через региональный Фонд поддержки МСП. Наиболее востребованными направлениями для заемных средств стали розничная торговля, общественное питание и сфера услуг. «Малый и средний бизнес делает важный вклад в экономику региона, а также развитие сферы услуг, что качественным образом отражается на уровне благополучия в целом»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ранее сообщалось, что доля крупных и средних предприятий Липецкой области с высокой кредитной нагрузкой в 2024 году составила 42,7%.

Кабира Гасанова