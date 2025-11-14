«Свободный сокол» запустил в Липецке производство труб за 380 млн рублей

Компания «Свободный Сокол» запустила в Липецке производство труб крупного диаметра для сферы ЖКХ. Инвестиции в проект составили 380 млн руб. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Металлургический завод «Свободный Сокол» в Липецке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Металлургический завод «Свободный Сокол» в Липецке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трубы будут производиться из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Их диаметр составляет 1,2 тыс. мм. По словам губернатора, срок службы таких изделий составляет не менее 100 лет. За счет производства создано 120 рабочих мест.

«Никогда до этого в нашей стране такое не производили — Липецкая область первая и единственная, где начался выпуск труб особо крупного диаметра для сферы ЖКХ. До этого такие трубы импортировались. Теперь Липецкая область стала центром производства импортозамещающей и очень востребованной продукции»,— отметил господин Артамонов.

Проект был заявлен ООО «Свободный сокол» в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующее соглашение подписали президент компании Игорь Ефремов с представителями облправительства. В «Свободном соколе» заявляли, что спрос на продукцию нового комплекса уже сформирован. Среди потенциальных заказчиков — крупные предприятия водоснабжения, в частности, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Егор Якимов