Правительство предложило увеличить штрафы за экономические преступления

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об увеличении штрафов за несколько видов экономических преступлений. Размер максимального штрафа за некоторые из них увеличат в пять раз.

Размер максимальных штрафов предлагается увеличить, в частности, за:

Нарушение авторского права (ст.146 УК РФ) — с 200 тыс. руб. до 1 млн руб. (в особо крупном размере — с 500 тыс. руб. до 2,5 млн руб.);

Мошенничество (ст.159 УК РФ) — с 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (в особо крупном размере — с 1 млн руб. до 1,5 млн руб.);

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ) — с 300 тыс. руб. до 700 тыс. руб. (в особо крупном размере, с учетом назначенного лишения свободы, — с 80 тыс. руб. до 400 тыс. руб.);

Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ) — со 150 тыс. руб. до 1,5 млн руб. (в особо крупном размере — с 500 тыс. руб. до 2,5 млн руб.);

Незаконную банковскую деятельность (ст.172 УК РФ) — с 300 тыс. руб. до 1,5 млн руб. (в особо крупном размере — с 1 млн руб. до 5 млн руб.);

Преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ) — с 500 тыс. руб. до 2 млн руб.;

Уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ) — с 300 тыс. руб. до 1,5 млн руб. (в особо крупном размере — с 500 тыс. руб. до 2,5 млн руб.).

В пояснительной записке приводится статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ. Согласно этим данным, назначаемые в 2023 году штрафы стали значительно чаще приближаться к верхней планке, чем в 2021 году.

Вместе со штрафами законопроектом увеличиваются и пороговые значения размерных признаков преступлений. То есть теперь размер ущерба от аферы должен быть больше, чтобы его признали «крупным» или «особо крупным». Как указали авторы инициативы, эта мера принята «с учетом уровня инфляции».

Степан Мельчаков