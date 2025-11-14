МОК представит резолюцию об олимпийском перемирии на Генассамблее ООН 19 ноября

19 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) представит резолюцию об олимпийском перемирии на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Олимпийское перемирие («экехейрия») — древнегреческая традиция, которая появилась в VIII веке до н.э. и служила священному принципу Игр. Во время проведения Олимпиады прекращались все войны и конфликты. В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил эту традицию.

Резолюцию от имении Италии представит глава оргкомитета Олимпиады-2026 Джованни Малаго. Затем выступят представители государств-членов МОК и президент организации Кирсти Ковентри. Отмечается, что после принятия резолюции об олимпийском перемирии Джованни Малаго и Кирсти Ковентри проведут совместную пресс-конференцию.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Таисия Орлова