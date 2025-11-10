Мобильных операторов могут обязать прекращать обслуживание по требованию ФСБ

Операторы связи в России будут обязаны прекращать оказание услуг при поступлении соответствующего запроса от ФСБ. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Внести соответствующие поправки в ст. 44 и ст. 46 федерального закона «О связи» предложило Минцифры, сообщили собеседники газеты. По их словам, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила предложенные изменения. Кроме того, документ согласован с МВД РФ, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором.

Меру можно будет применять в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства. В самом документе они описаны как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства». По мнению директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, к таким случаям будут относить предотвращение массовых беспорядков, проведение контртеррористических операций, обеспечение безопасности при ЧП или важных государственных мероприятиях.

Операторы не будут нести ответственность за неисполнение условий договора с клиентом в таких случаях, следует из проекта.

Зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов подтвердил газете, что «правительство рассмотрело законопроект, расширяющий полномочия ФСБ в сфере регулирования услуг связи».