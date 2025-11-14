Депстрой пояснил причины переноса срока исполнения контракта по дому на Садовой

Перенос срока исполнения контракта по строительству дома на улице Садовой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода связан с финансовыми взаимоотношениями. По самому объекту 10 ноября получено разрешение на ввод в эксплуатацию, пояснили «Ъ-Приволжье» в городском департаменте строительства 14 ноября.

Согласно разрешению минстроя области на ввод объекта, площадь девятиэтажного дома составила 9,1 тыс. кв. м, в том числе жилая — 6,04 тыс. кв. м. Всего в доме 109 квартир.

По информации с сайта госзакупок, стоимость строительства составила почти 620,4 млн руб. Как писал «Ъ-Приволжье», дом предназначен для расселения аварийного жилья.

Ирина Швецова