Свердловчан предупредили о фейках про лжеминирования в городах России

В интернете распространяется недостоверная информация о волне лжеминирований в городах России, предупредил telegram-канал «Антитеррор Урал». Фейки стали распространяться после инцидента в Красногорске, где ребенок поднял взрывное устройство, замаскированное под 10-рублевую денежную купюру. В результате произошел взрыв, мальчику частично ампутировали пальцы на правой руке.

Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

В документе, который распространяют провокаторы утверждается, что в различных городах России якобы начали минировать бытовые предметы. «Цель этой провокации: запугать граждан и посеять страх»,—подчеркивается в сообщении.

Свердловчан призывают быть внимательными и не доверять непроверенным источникам. Гражданам рекомендуется следовать правилам безопасности при обнаружении бесхозных предметов и не распространять недостоверную информацию в интернете. За распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность, напомнили в антитеррористической комиссии Свердловской области.

Полина Бабинцева