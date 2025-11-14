Мирный житель погиб при ударе дрона в Белгородской области

Сегодня стало известно, что вчера в селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ударил по легковому автомобилю. В результате погиб мирный житель. От полученных ранений он скончался на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как пояснил глава региона, из-за высокой активности дронов возможность эвакуировать тело появилась только сегодня.

Этот случай не первый, когда не сразу удается обнаружить и эвакуировать погибших. 9 ноября в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон разбился об автомобиль, погиб мирный житель. Информация об этом была опубликована только через два дня, и все это время житель считался пропавшим.

Анна Швечикова