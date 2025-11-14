Число киосков в схеме размещения в Екатеринбурге может вырасти в три раза

Количество киосков в схеме размещения может увеличиться в несколько раз, следует из обсуждения на заседании рабочей группы по вопросам НТО в администрации Екатеринбурга. Об этом «Ъ-Урал» рассказал депутат думы Екатеринбурга от партии «Новые люди» Сергей Козлов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Позиция по центру города, гостевым маршрутам и остановкам остаётся неизменной — там размещения не будет. Но уже сейчас понятно, что количество возможных мест увеличивается: речь идет примерно о тысяче точек вместо ранее заявленных 200–300»,— рассказал господин Козлов. По его словам, эта цифра будет отражена в схеме размещения НТО (нестационарных объектов).

Депутат уточнил, что демонтаж киосков действительно был приостановлен, сейчас собирают все предложения, в том числе от представителей бизнеса. По его оценке, рабочая группа идет к тому, чтобы внести корректировки в положение администрации, касающееся работы с НТО.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщал, что рабочая группа будет собираться каждую неделю. По его словам, один из вопросов, выделенных рабочей группой, — необходимость соблюдения нормативов Минпромторга РФ по обеспечению товарами жителей муниципалитета.

Анна Капустина