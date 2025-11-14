Оренбургский ГПЗ увеличил прием газа из Казахстана с 1 ноября

Оренбургский газоперерабатывающий завод увеличил прием сырого газа с месторождения Карачаганак в Казахстане до 750-850 тыс. куб. м в час. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письменный ответ Минэнерго страны.

22 октября Оренбургский ГПЗ, поврежденный после налета дронов ВСУ, привел в действие одну из трех производственных линий и возобновил прием газа из Карачаганака до 200 тыс. куб. м в час (норма — 840 тыс. куб. м в час). Один из источников агентства сообщил, что работа восстановлена по двум из трех линий газопровода.

По словам источника, на 11 ноября суточное производство нефти и газового конденсата на месторождении с конца октября выросло со 193-215 тыс. баррелей до 266 тыс. баррелей. Пресс-служба Минэнерго Казахстана не дала комментарий об увеличении добычи нефти на Карачаганаке с первого числа месяца.