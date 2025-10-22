Reuters: Карачаганак увеличил добычу на 8% после возобновления приема газа в Оренбурге

Добыча нефти и газа на месторождении Карачаганак в Казахстане выросла с на 7,69%, до 26,6 тыс. т, после возобновления приема топлива на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, в ночь с 21 на 22 октября Оренбургский ГПЗ привел в действие одну из трех производственных линий и «рассчитывает запустить вторую в течение трех дней». На вопрос о запуске третьей линии собеседник не ответил.

Министерство энергетики Казахстана сообщало, что оператор месторождения Карачаганак уменьшил объем добычи из-за ограничений на ГПЗ в Оренбурге. Позже Минэнерго отметило, что ситуация на заводе не повлияла на поставки газа в Казахстан.

Утром 19 октября стало известно об атаке дронов на Оренбургский ГПЗ. В результате загорелся один из цехов завода, частично повреждена инфраструктура.

Подробнее — в материале «Ъ» «Котировки поддали газа».