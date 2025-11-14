Обвиняемую в вымогательстве сотрудницу полиции Челябинска отправили под стражу

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу заместителя начальника следственного отдела ОП «Ленинский» городского УМВД Анну Горбунову, обвиняемую в вымогательстве и покровительстве организованной группе «Махонинские». Она пробудет в следственном изоляторе до 29 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Анну Горбунову задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 13 ноября вместе с коллегами из ГУ МВД. В отношении замначальника следственного отдела возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным СУ СК России по региону, сотрудница полиции и четверо местных жителя вымогали 8 млн руб. у 22-летнего челябинца, «применяя насилие» и угрожая его матери. «Сотрудник полиции, узнав о заявлении потерпевшего в правоохранительные органы, передала эту информацию соучастнику и рекомендовала скрыться, а также незаконно требовала у потерпевшего передачи денег под угрозой уголовного преследования»,— сообщал СУ СК России по региону. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший передал одному из соучастников более 1 млн руб.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, сообщники Анны Горбуновой — это участники объединения «Махонинские».

В настоящий момент Советский районный суд Челябинска рассматривает иск Генпрокуратуры РФ о признании группы «Махонинские» экстремистской организацией и изъятии у ее участников имущества. Надзорное ведомство полагает, что члены объединения, которое создали Александр и Андрей Махонины, придерживаются движения «Арестантское уголовное единстве» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России).