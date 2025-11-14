СКР начал проверку по факту самоубийства священника под Волгоградом

Священнослужитель храма Сергия Радонежского из Урюпинска (Волгоградская область) Сергий Скребцов покончил с собой, подтвердили «РИА Новости» в ведомствах региона. После смерти священника региональное управление СКР начало проверку.

Местный портал V1.ru со ссылкой на Урюпинскую епархию пишет, что священник умер в ночь на 10 ноября. Спустя два дня Сергия Скребцова без отпевания похоронили на Урюпинском городском кладбище в хуторе Попов.

Сергий Скребцов родился в 1965 году. В 1984-м он окончил Волгоградский строительный техникум по специальности «мастер-строитель». После окончания Волгоградского духовного училища получил сан протоиерея, а в 2015 году стал настоятелем храма Архангела Михаила в хуторе Петровский.

Полина Мотызлевская