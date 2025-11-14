За 10 месяцев безбилетников Казани оштрафовали на 317 тысяч рублей
За январь — октябрь в городском электротранспорте Казани выявлено 127 случаев безбилетного проезда. Общая сумма назначенных штрафов превысила 317 тыс. руб., сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
По данным МУП «Метроэлектротранс», чаще всего безбилетниками оказываются пассажиры в возрасте 26–45 лет. Большинство ссылаются на забывчивость или обещают оплатить в конце поездки.
Размер штрафа за неоплаченный проезд в Казани составляет 2,5 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что в Казани проезд в общественном транспорте подорожает до 46 руб.