За 10 месяцев безбилетников Казани оштрафовали на 317 тысяч рублей

За январь — октябрь в городском электротранспорте Казани выявлено 127 случаев безбилетного проезда. Общая сумма назначенных штрафов превысила 317 тыс. руб., сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По данным МУП «Метроэлектротранс», чаще всего безбилетниками оказываются пассажиры в возрасте 26–45 лет. Большинство ссылаются на забывчивость или обещают оплатить в конце поездки.

Размер штрафа за неоплаченный проезд в Казани составляет 2,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Казани проезд в общественном транспорте подорожает до 46 руб.

Анна Кайдалова