Начальнику физподготовки белгородской воинской части дали семь лет за взятки

Курский гарнизонный военный суд признал начальника физической подготовки одной из воинских частей Белгородской области виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — восемь лет лишения свободы), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, до одного года лишения свободы) и мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Всего в его деле насчитывается семь эпизодов преступлений. Фигуранта приговорили к семи годам колонии общего режима. С него также взыскали свыше 598 тыс. руб. в качестве компенсации Минобороны, еще 175 тыс. руб. конфисковали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Установлено, что офицер в течение нескольких лет получал денежные вознаграждения от военнослужащих за указание в документах завышенных результатов сдачи нормативов по физической подготовке. Это позволяло им получать дополнительные надбавки за особые достижения в службе.

Осужденный лишен звания майора.

В сентябре экс-начальника воронежского военного госпиталя заподозрили в присвоении 1,6 млн руб.

Кабира Гасанова