Украина готовит различные, в том числе информационные, провокации для возвращения своих граждан из стран Европы и их дальнейшей мобилизации, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, несмотря на официальное снятие запрета на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, Киев намерен любыми способами вернуть их в страну.

Одним из способов возвращения эмигрантов на Украину госпожа Захарова назвала сворачивание программ их временной защиты в странах ЕС. Также украинские власти планируют воспользоваться «уже фирменными методами — провокациями, доносами на вынужденных переселенцев и их дискредитацией», уточнила дипломат на брифинге.

Этот шаг, убеждена представитель МИДа, связан с желанием президента Украины Владимира Зеленского «убить еще больше граждан» страны. Второстепенная задача для господина Зеленского — «перераспределение колоссальных средств», в частности, путем махинаций с оружием, заключила Мария Захарова.