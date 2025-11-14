Сборная Италии сыграла на традицию

Единственным европейским футбольным гигантом, который всерьез рискует провалить отборочную кампанию к чемпионату мира по футболу 2026 года, оказалась сборная Италии. Она фактически потеряла шансы получить прямую путевку на североамериканский турнир и весной будет добывать ее через стыковые матчи. В них итальянцы попадали и перед двумя предыдущими мировыми первенствами, оба раза потерпев катастрофу.

Момент отборочного матча между командами Италии (в синей форме) и Молдавии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В рамках ноябрьского окна, предназначенного прежде всего для проведения отборочных матчей к очередному чемпионату мира, который летом 2026 года примут США, Канада и Мексика, проходят заключительные матчи основной части квалификации в имеющей наибольший «удельный вес» с точки зрения представительства на турнире зоне — европейской. На нее выделено 16 путевок на первенство, и в борьбе за них, строго говоря, происходило мало чего любопытного. По крайней мере для тех, кого интересует прежде всего судьба главных футбольных грандов — сборных, которые на любом топовом турнире входят в шорт-лист фаворитов, претендующих на награды.

Львиная их доля не испытывали особых проблем в отборочной кампании. В ней, чтобы получить путевку на чемпионат мира сразу, уже по итогам основной части квалификации, нужно занять первое место в одной из 12 отборочных групп. По состоянию на пятницу, 14 ноября, два гиганта — сборные Англии и Франции — уже забронировали верхние строчки, а положение сборных Испании, Португалии, Хорватии, Бельгии, Нидерландов выглядело железобетонным, таким, что упустить лидерство можно разве что из-за какой-то невероятной по масштабу сенсации. Чуть менее прочное оно у немцев. Сборная Германии в своей группе идет вровень по набранным очкам со словаками, и с ними ей предстоит сыграть 17 ноября в решающем матче. Впрочем, словацкой команде, чтобы обскакать немецкую, нужно совершить подвиг. Немцы бьются с конкурентами дома, а, учитывая, что у них лучше дополнительные показатели, им хватит и ничьей.

Выбивается из общего ряда один-единственный футбольный великан. 13 ноября сборная Италии с трудом, забив два гола в концовке, выиграла со счетом 2:0 предпоследний матч в своей группе I у молдаван.

В тот же вечер норвежцы разобрались — 4:1 — с эстонцами и сохранили трехочковый отрыв от итальянцев. Те еще могут обойти сборную Норвегии, но только формально. В заключительной встрече 16 ноября они встречаются с норвежцами дома. Но надо учитывать, что в квалификации приоритетный среди дополнительных показателей — это разница мячей. А она у сборной Италии аж на 17 мячей хуже. То есть чтобы, настигнув норвежцев по набранным баллам, оказаться выше в таблице, ей надо будет обыграть их с преимуществом в девять голов — сценарий из области спортивной фантастики.

Таким образом, сборной Италии придется добывать путевку через заключительную стадию отбора, которую Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) называет play-offs. Речь идет о четырех мини-турнирах из полуфиналов и финалов в марте: право отправиться на чемпионат мира достанется только победителю. В каждом примут участие четыре сборные, то есть в общей сложности их будет 16. Среди них будет дюжина команд, финишировавших на вторых местах в группе в отборочном турнире, а еще квартет команд добавит рейтинг Лиги наций UEFA.

При этом те, кто внимательно следит за выступлениями сборной Италии, сейчас, конечно, вспоминают о ее странной традиции, возникшей несколько лет назад.

Итальянская команда долго имела репутацию исключительной по «живучести» — в каком бы состоянии ни пребывала, отбор не провалит. Но длинная серия попаданий на мировые первенства оборвалась перед чемпионатом, хозяйкой которого в 2018 году была Россия.

В отборе к нему итальянцы отстали в группе от испанцев, а затем в стыках (они в то время состояли из двух матчей с одним соперником) уступили шведам. Потом сборная Италии вроде бы пережила ренессанс, обновила состав, добилась триумфа на чемпионате Европы 2021 года. Но спустя считаные месяцы после него история повторилась. В отборе к катарскому чемпионату мира 2022 года итальянцы сначала пропустили вперед в группе швейцарцев, а затем в стыковом турнире умудрились проиграть казавшейся на их фоне «карликом» сборной Северной Македонии.

Теперь ножку им подставили прибавившие норвежцы. Они открыли отбор домашним разгромом итальянцев со счетом 3:0, заставив конкурента поменять тренера — Лучано Спаллетти на Дженнаро Гаттузо, после чего не допускали осечек, сохранив колоссальный запас прочности.

Алексей Доспехов