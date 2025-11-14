Нововоронежская АЭС подверглась налету БПЛА 13 ноября

В ночь на 13 ноября ВСУ направили около восьми беспилотников в сторону Нововоронежской АЭС. Все дроны были сбиты, но обломки повредили общераспределительное устройство. Станция работает штатно, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает «Ъ-Черноземье».

После атаки три блока станции были отключены от сети и переведены на мощность менее 50% для предотвращения инцидентов. «Ремонтно-восстановительные работы прошли очень быстро»,— сказал господин Лихачев журналистам.

К 11:00 мск 13 ноября станция вернулась к обычной мощности и продолжила вырабатывать электроэнергию. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории не изменялся.

Алексей Лихачев указал на рост числа атак ВСУ на российские объекты атомной энергетики. «Понятно, что это ответ на успехи, на продвижение наших войск практически по всей линии боесоприкосновения»,— заявил глава «Росатома».

Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон, в 45 км южнее Воронежа. Это крупнейший поставщик электроэнергии Воронежской области. На долю АЭС приходится 92% производства всех электростанций области. Объект включает четыре действующих энергоблока. Входит в АО «Концерн Росэнергоатом».