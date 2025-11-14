В Оренбуржье суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли на мусорном полигоне

В Саракташском районе суд избрал в отношении 45-летнего обвиняемого в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ) меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации надзорного ведомства, 12 ноября на территории свалки бытовых отходов, расположенной недалеко от села Новочеркасск, был обнаружен труп 39-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Ранее следствие сообщало, что фигурант дела и погибшая поссорились дома у обвиняемого. Во время ссоры он нанес уроженке Орска ряд ударов ножом в голову. После этого он вывез ее тело на территорию полигона бытовых отходов, чтобы скрыть следы преступления.

Руфия Кутляева