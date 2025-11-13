В Оренбуржье задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на мусорном полигоне

Следственные органы задержали 45-летнего жителя Саракташского района, обвиняемого в убийстве женщины. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации следствия, вечером 12 ноября на участке местности вблизи пос. Новочеркасск было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранениями. По факту убийства 39-летней уроженки Орска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Следствие установило, что к преступлению причастен 45-летний житель Саракташского района. по версии следствия, у него дома на ул. Кольцевой с. Новочеркасск произошел конфликт между задержанным и потерпевшей, в результате которого мужчина нанес ей несколько ударов ножом в голову. Телесные повреждения привели к смерти уроженки Орска.

Для скрытия следов преступления обвиняемый на своем автомобиле вывез тело погибшей на полигон для сбора мусора, где впоследствии оно было обнаружено местным жителем.

Следствием инициирован вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева