Як появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо»
В семье яков Леры и Гамлета из нижегородского зоопарка «Лимпопо» случилось пополнение. На свет появилась самка, рассказали в пресс-службе организации.
Роды прошли хорошо. Теленок быстро встал на ноги и уже активно скачет по вольеру. По своему окрасу малышка получилась копией отца — черно-белой.
Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году в «Лимпопо» на свет появились краснорукие тамарины, патагонские мары, романовские ягнята, эму, кенгуру Беннетта, красные и полярные волки, шотландский теленок, каспийская султанка, кафрский рогатый ворон, долгопят, лемуры катта, северные олени, трубкозуб, зубр, большие леопардовые черепахи, паукообразные обезьяны, европейская лань, бурый капуцин и гуанако.