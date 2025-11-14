Як появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

В семье яков Леры и Гамлета из нижегородского зоопарка «Лимпопо» случилось пополнение. На свет появилась самка, рассказали в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Як, недавно родившийся в нижегородском зоопарке «Лимпопо» Фото: зоопарк «Лимпопо» Як Лера и ее детеныш Фото: зоопарк «Лимпопо» Як Гамлет Фото: зоопарк «Лимпопо» Следующая фотография 1 / 3 Як, недавно родившийся в нижегородском зоопарке «Лимпопо» Фото: зоопарк «Лимпопо» Як Лера и ее детеныш Фото: зоопарк «Лимпопо» Як Гамлет Фото: зоопарк «Лимпопо»

Роды прошли хорошо. Теленок быстро встал на ноги и уже активно скачет по вольеру. По своему окрасу малышка получилась копией отца — черно-белой.

Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году в «Лимпопо» на свет появились краснорукие тамарины, патагонские мары, романовские ягнята, эму, кенгуру Беннетта, красные и полярные волки, шотландский теленок, каспийская султанка, кафрский рогатый ворон, долгопят, лемуры катта, северные олени, трубкозуб, зубр, большие леопардовые черепахи, паукообразные обезьяны, европейская лань, бурый капуцин и гуанако.

Елена Ковалева