Компания из Москвы разместит камеры на курских дорогах за 245 млн рублей

В Курской области определен подрядчик для установки стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Контракт стоимостью 245,1 млн руб. получило московское ООО «Дорожный контроль», принадлежащее Алексею Косенко. Компания стала исполнителем после того, как изначальный победитель аукциона отказался от заключения контракта. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Начальная цена закупки составляла 247 млн руб. Финансирование предусмотрено за счет регионального бюджета. Срок исполнения контракта — до 1 ноября 2027 года.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит поставить 44 единицы оборудования. Среди них 31 стационарный комплекс «Линейник», девять комплексов «Перекресток» и четыре «Пешеходник». Так, «Линейник» предназначен для контроля линейного участка дороги — до шести полос движения вне зависимости от направления, где фиксируются как факты административных правонарушений, так и проезд без нарушений. «Перекресток» контролирует один въезд на перекресток вне зависимости от количества выездов, «Пешеходник» — пешеходные переходы.

Комплексы обеспечивают считывание и распознавание регистрационных знаков транспортных средств, проверку автомобилей по базам розыска, определение скорости, фото- и видеофиксацию, а также анализ, хранение и передачу данных в центры обработки информации. Поставщик выполнит поставку оборудования и монтаж. Требуемый производитель техники — российский.

Согласно Rusprofile, ООО «Дорожный Контроль» зарегистрировано в Москве 1 июня 2021 года. Основной вид деятельности — проектирование компьютерных систем. Генеральный директор Алексей Косенко руководит компанией с момента ее создания и является единственным учредителем. В 2024 году выручка организации составила 163,2 млн руб., снизившись на 15,7% относительно предыдущего года. Чистая прибыль достигла 26,5 млн руб., что на 65,9% меньше показателей 2023 года.

Анна Швечикова