Экс-депутат заксобрания обжалует решение о размере компенсации за незаконное уголовное преследование

Бывший депутат краевого законодательного собрания, экс-губернатор Кировской области Никита Белых намерен обжаловать решение Свердловского райсуда Перми, вынесенное по результатам рассмотрения его иска к Минфину РФ. С министерства господин Белых пытался взыскать 10 млн руб. морального вреда за незаконное уголовное преследование. О позиции истца «Ъ-Прикамье» сообщил его представитель, адвокат Дмитрий Кудрявцев. «Решением мы не удовлетворены. Безусловно, мы рассчитывали на сумму больше. После изучения мотивировочной части судебного акта будем готовить апелляционную жалобу»,— пояснил господин Кудрявцев.

Никита Белых

Фото: страница Никиты Белых в соцсети. Никита Белых

Ранее ТАСС сообщил, что 14 ноября суд частично удовлетворил иск Никиты Белых, решив взыскать с Минфина 200 тыс. руб. за незаконное привлечение к уголовной ответственности. В июле 2021 года в отношении господина Белых следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Обвинения касались займов, которые брала у частной компании стопроцентная «дочка» областного правительства — АО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Организация позже была обанкрочена, а ее долги взыскал арбитражный суд. Никите Белых инкриминировали причинение ущерба региону более чем на 740 млн руб.

В декабре 2023 года Октябрьский районный суд оправдал Никиту Белых по одному из обвинений, признав виновным во втором. Его приговорили к двум с половиной годам колонии, но сразу же освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Апелляционная инстанция вынесла оправдательное решение по всем вмененным эпизодам. Ранее господин Белых взыскал с государства 8 млн руб. средств, потраченных им на защитников.