Лавров 17 ноября встретится с главой МИД Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 17 ноября проведут переговоры в Москве. Стороны обсудят предстоящие политические контакты и вопросы двусторонних отношений. Об этом на брифинге сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, главы внешнеполитических ведомств обсудят сотрудничество в рамках ШОС, БРИКС, ООН и G20. «Также несколько мероприятий находятся в стадии подготовки, время и формат этих мероприятий мы объявим чуть позже»,— отметила она.

Субраманьям Джайшанкар прибудет в Россию для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС. Встреча пройдет 17-18 ноября.

Лусине Баласян