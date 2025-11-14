Azimut открыл в Иркутске первый отель сети на 100 номеров

В Иркутске вблизи международного аэропорта открыт первый в регионе отель сети Azimut Hotels. Гостиничный комплекс категории «четыре звезды» рассчитан на 100 номеров. Здание состоит из 10 этажей, а также включает рестораны, тренажерный зал, лобби-бар, конференц-зал и парковку для автомобилей.

«Мы видим огромный потенциал Иркутской области как мощного центра деловой активности и одного из главных туристических узлов страны», — отметил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

В Иркутской области в 2024 году отдохнули 1,8 млн человек, что более чем на 10% превышает показатели предыдущего периода. К 2036 году власти намерены довести этот показатель до 3,6 млн туристов. Этому будет способствовать реализация проекта ОЭЗ «Ворота Байкала», которая была создана в 2007 году на площади 768 га в Слюдянском районе. В турзоне действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество и на землю. Резидентами ОЭЗ являются 28 компаний с общим объемом инвестиций 15,4 млрд руб. Большинство гостиниц, турбаз и других мест приема гостей должны открыться в турзоне к 2028 году.

Лолита Белова