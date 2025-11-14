Холодный атмосферный фронт принесет в Петербург 14 ноября мокрый снег и ветер

Минувшей ночью, с первым снегом, в Петербург пришел холодный атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Днем 14 ноября город окажется в тыловой части циклона, с центром над акваторией Баренцева моря.

В такой ситуации ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Воздух прогреется до 2-4 градусов. Порывистый ветер с запада будет дуть со скоростью до 10 м/с.

Атмосферное давление подрастет до 751 мм рт. ст., но все равно окажется ниже нормы. В субботу снег не перестанет радовать петербуржцев, однако в первый день выходных столбики термометров опустятся еще ниже. Ночью будет минусовая температура, днем — не выше двух градусов.

Андрей Маркелов