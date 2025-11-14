Владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена и владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, осужденного за создание преступного сообщества и хищение более 11 млрд руб. из госконтрактов. Процедура банкротства начата по заявлению дочерней компании ГК «Сумма» — ООО «ГлобалЭлектроСервис». При этом без реструктуризации долгов запущена процесс реализации имущества бизнесмена.

Согласно материалам суда, задолженность господина Магомедова перед компанией «Инфраструктура» составляет свыше 107 млн руб. и включена в реестр требований кредиторов. Решение о банкротстве стало итогом нескольких неудачных попыток в 2021 и 2022 годах, когда заявления отклоняли из-за отсутствия необходимых документов.

Зиявудин Магомедов был арестован в марте 2018 года вместе с братом Магомедом по обвинению в особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества, действовавшего с 2010 по 2016 год. В состав группы входило более 15 человек. По версии следствия, через подконтрольные организации была похищена сумма свыше 11 млрд руб., выделенных на объекты инфраструктуры. Среди них — строительство стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, реконструкция аэропорта Храброво, строительство Кызыл–Курагино и федеральной трассы «Чуйский тракт», а также проекты в Санкт-Петербурге.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил господина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн руб. В декабре 2023-м Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок до 18 лет и 6 месяцев. Его брат получил 17 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Кроме тюремных сроков, суд постановил конфисковать в доход государства активы братьев, включая акции транспортной группы Fesco, портовые объекты Владивостока и Новороссийска, а также боевый клуб Eagles. На пике состояния в 2017 году Forbes оценивал капитал Зиявудина Магомедова в $1,4 млрд.

После вынесения приговора оставшиеся топ-менеджеры «Суммы», по версии следствия, пытались обанкротить связанные с ними компании для сохранения части активов. В 2025 году в отношении троих юристов, сопровождавших этот процесс, возбудили дело о мошенничестве. Их обвинили в выводе более 7 млрд руб.

