В Казани закупят семь квартир для детей-сирот на 27,6 млн рублей

В Татарстане на приобретение семи квартир для детей-сирот и молодых людей из числа детей-сирот выделят 27,6 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Квартиры планируют приобрести в Казани по цене 4,9 млн руб. каждая. Площадь должна быть не менее 24 и не более 36 кв. м. Передать жилье необходимо до 20 декабря 2025 года.

Финансирование предусмотрено из бюджета республики. Государственным заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируется приобрести 97 квартир для детей-сирот по программам обеспечения жильем.

Анна Кайдалова