В Татарстане закупят 97 квартир для детей-сирот

В Татарстане на покупку 97 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделят 382,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Квартиры будут распределены по муниципалитетам: больше всего закупят в Зеленодольском районе (84 квартиры), четыре квартиры — в Балтасинском районе, три — в Мамадышском, по две — в Казани и Новошешминском районе, по одной — в Актанышском и Чистопольском районах.

Во всех муниципалитетах детям-сиротам предоставят квартиры площадью от 24 до 36 кв. м. Высота потолков должна быть не менее 2,5 м. Жилье должно соответствовать нормам социального найма и требованиям к качеству, установленным федеральным и республиканским законодательством. Стоимость одной квартиры определена в 4,9 млн руб., исходя из расчетов начальной цены закупки.

Договором предусмотрен гарантийный срок на ремонт и техническое обслуживание квартир не менее двух лет с даты их приема. Приобрести жилье планируется до 20 декабря 2025 года.

Заказчиком выступает Госкомитет Татарстана по закупкам.

Ранее сообщалось, что будут увеличены выплаты детям-сиротам в приемных семьях.

Анна Кайдалова