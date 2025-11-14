Дом статского советника нашел застройщика

Памятник архитектуры «Особняк статского советника Ф.Л. Миллера» в центре Екатеринбурга на ул. Шейнкмана продали на торгах за 180,3 млн руб. Объект культурного наследия выкупила компания ООО «Торговый дом "Спектр"» Дмитрия Сарапулова. Начальная цена за объект, сохранность которого 25%, составляла 13,9 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, усадьба принадлежала религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Свердловской области», которая хотела открыть национальный культурный центр. Областные власти через суд изъяли здание из-за его плохого содержания. В разговоре с «Ъ-Урал» председатель национальной культурной автономии татар Свердловской области Олег Хабибуллин ранее заявлял, что здание не было брошено, и работы велись — на разработку проектной документации и на консервацию было потрачено около 12 млн руб.

Всего в торгах по продаже объекта принимали участие несколько физических лиц: Астахов, Смирновы, Хабибуллин, а также компании «СтройИнвест» (бенефициаром является бизнесмен Олег Флеганов) и «Геометрия» (Федора Шпакова). В документе говорится, что предпоследнее предложение о цене (180,2 млн руб.) сделал Олег Хабибуллин.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Торговый дом "Спектр"» зарегистрирована в Екатеринбурге в 2010 году. Господин Сарапулов также бенефициар компании «Сторинг проект». ГК «Сторинг» занимается строительством и управлением жилой и коммерческой недвижимости. В портфеле компании бизнес-центр Neboplaza, ЖК «Сказы», «Дом на Библиотечной».

В протоколе указано, что стоимость восстановительных работ в отношении объекта культурного наследия, согласно отчету составляет 125,9 млн руб.

Подробнее об усадьбе — в материале «Ъ-Урал» «Дом статского советника ищет владельца»

Мария Игнатова